中美角力升級 恒指失守10天線跌436點 資金撤出中國見近4個月最多
文章日期：2020年7月14日 12:21
中美角力升級，加上疫情、中國6月貿易順差低過預期等，恒指低開108點後最多挫517點，低見25254點，近8個交易日以來，首次失守10天線(25641.41點)。另一方面，北上資金半日已錄淨流出113.95億元人民幣，邁向四個月最大淨流出，3月13日淨流出131億元人民幣。
恒指半日跌436點或1.69%，報25335點，成交金額1038億元；國指跌210點或1.99%，報10365點。
受惠廣東放寬隔離政策，濠賭股向上，銀娛（0027）升5.31%，收報53.55元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點。其他賭股均向上，當中升幅最大的是澳博控股（0880）收報9.52元，升11.61%；其次為永利澳門（1128）收報14.4元，升7.3%；美高梅中國（2282）收報10元，升5.26%；金沙中國（1928）收報32.35元，升5.03%；新濠國際發展（0200）收報15.64元，升3.58%。
汽車股回吐，吉利（0175）跌5.98%，收報17.92元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪股份（1211）收報82.15元，跌8.52%； 華晨中國（1114）收報8.11元，跌7.74%。
中美角力升級，美國擬取消與中國的審計協議，中概股向下，騰訊（0700）跌3.42%，收報522.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低103點。網易（9999）收報144.6元，跌4.05%； 京東（9618）收報239.8元，跌6.18%；阿里巴巴（9988）收報238.8元，跌6.13%；美團（3690）收報197.7元，跌4.03%；小米（1810）收報16.28元，跌4.46%。
內地6月份出口增4.3%，雖然勝預期，但同時進口亦急增，拖累6月份貿易順差低過預期近1000億元，中國海關總署新聞發言人李魁文表示，下半年出口形勢依然複雜。貿易股普遍向下，萬洲（0288）升0.27%，收報7.35元；申洲國際（2313）跌3.11%，收報90.35元；創科實業（0669）跌1.72%，收報79.8元；瑞聲（2018）跌3.53%，收報58.7元；舜宇（2382）跌2.98%，收報139.9元。
本港疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始更表示，不排除要求食肆全日禁堂食，只准外賣。餐飲股向下，翠華控股（1314）創上市新低，見0.3元，收報0.305元，跌1.61%；味千（中國）（0538）收報1.23元，跌8.21%；大快活（0052）收報16.58元，跌1.31%；大家樂（0341）收報14.56元，跌2.41%；叙福樓（1978）收報0.34元，跌5.56%。
《彭博》報道，歐洲最大的電信信號塔營運商Cellnex Telecom SA考慮競購長和（0001）的歐洲無線塔業務，估值可能高達100億歐元（約878億港元）。長和升0.69%，收報51.1元。
美國稱中國南海主張「非法」。軍工股中船防務（0317）升3.1%，報10.28元；中航科工（2357）報4.48元，跌2.18%。
思捷（0330）最大股東羅琪茵昨日再增持1億股思捷，每股平均價為1元，持股由上周五（7月10日）的12.89%或約2.43億股，升至18.18%或3.43億股。半跌9%，報1.11元。
其他報道
傳Cellnex考慮競購長和歐洲無線塔業務股權 估值或高達878億元
英國擬分兩階段禁用華為5G設備 料不遲於2027年撤換所有華為設備