中美角力升級，恒指今早低開108點或0.43%，報25663點，成交金額44億元；國指今早低開66點或0.64%，報10509點。

受惠廣東放寬隔離政策，銀娛（0027）升11.11%，報56.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；吉利（0175）跌2.94%，報18.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.22%，報529元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低66點。

思捷（0330）最大股東羅琪茵昨日再增持1億股思捷，每股平均價為1元，持股由上周五（7月10日）的12.89%或約2.43億股，升至18.18%或3.43億股。開市報1.23元，升0.82%。

廣東取消隔離要求，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報16.46元，升9.01%；美高梅中國（2282）開市報10.26元，升8%；澳博控股（0880）開市報9.5元，升11.37%；永利澳門（1128）開市報15.62元，升16.39%；金沙中國（1928）開市報33.3元，升8.12%。

中美角力升級，美國稱中國南海主張「非法」。軍工股中船防務（0317）升3.7%，報10.34元；中航科工（2357）開市報4.6元，升0.43%。

中美角力升級，中概股向下，網易（9999）開市報145元，跌3.78%；京東（9618）開市報243.2元，跌4.85%；騰訊（0700）開市報529元，跌2.22%；阿里巴巴（9988）開市報244.4元，跌3.93%；美團（3690）開市報200元，跌2.91%；小米（1810）開市報16.7元，跌2%。

郭老太鄺肖卿斥8296萬元增持新地（0016），持股量則由26.66%，增加至26.69%。開市跌0.51%， 報97.4元。

莎莎（0178）公布6月底止首財季銷售數據，整體營業額按年跌67.9%至5.905億元，當中港澳同店銷售大跌71.9%，營業額按年跌74.3%至4.063億元，每宗交易平均金額按年跌42%至198元。開市報1.26元，無升跌。

包浩斯（0483）公布截至六月底首季港澳同店銷售按年跌41%，台灣同店銷售按年跌38%，整體同店銷售按年跌41%。開市報0.87元，無升跌。

丘鈦科技（1478）公布，今年6月份攝像頭模組銷量為3186.3萬件，按月跌6.6%，按年跌1%，指紋識別模組銷量為680.5萬件，按月跌15.7%，按年升13%。開市報12.4元，升4%。

國泰（0293）針對資本重組方案下的議案，均有逾99.9%贊成，不足0.1%反對。開市報7.02元，升1.15%。

港鐵（0066）公布6月份載客量，港鐵本地服務每月總量為1.1億人次，按年跌幅收窄至19.07%，載客量數據為今年最高，按月計則上升13.46%。開市報39.05元，跌0.38%。

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