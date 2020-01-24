港股ADR跌242點 留意思捷、濠賭股、科技股、軍工股
文章日期：2020年7月14日 08:48
中美角力升級，美股個別發展，港股ADR跌242點或0.95%，報25530點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.37%，折合報528.16元；匯控（0005）跌0.58%，折合報37.03元；建行（0939）跌1.18%，折合報6.24元。
美股三大指數期貨升幅0.1%至0.35%，日股跌0.6%，韓股跌0.51%，澳股跌0.8%。
今日焦點股份可留意：
思捷（0330）最大股東羅琪茵昨日再增持1億股思捷，每股平均價為1元，持股由上周五（7月10日）的12.89%或約2.43億股，升至18.18%或3.43億股。
廣東取消隔離要求，留意濠賭股。
中美角力升級，美國稱中國南海主張「非法」。留意軍工股、受消息拖累而回吐的科技股。
郭老太鄺肖卿斥8296萬元增持新地（0016），持股量則由26.66%，增加至26.69%。
莎莎（0178）公布6月底止首財季銷售數據，整體營業額按年跌67.9%至5.905億元，當中港澳同店銷售大跌71.9%，營業額按年跌74.3%至4.063億元，每宗交易平均金額按年跌42%至198元。
包浩斯（0483）公布截至六月底首季港澳同店銷售按年跌41%，台灣同店銷售按年跌38%，整體同店銷售按年跌41%。
丘鈦科技（1478）公布，今年6月份攝像頭模組銷量為3186.3萬件，按月跌6.6%，按年跌1%，指紋識別模組銷量為680.5萬件，按月跌15.7%，按年升13%。
國泰（0293）針對資本重組方案下的議案，均有逾99.9%贊成，不足0.1%反對。
港鐵（0066）公布6月份載客量，港鐵本地服務每月總量為1.1億人次，按年跌幅收窄至19.07%，載客量數據為今年最高，按月計則上升13.46%。
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