中美角力升級，美國宣布中國對南中國海大部分區域的主張「非法」，道指高開149點後最多升563點，但在消息公布後，曾蒸發升幅並倒跌31點。科技股蘋果曾升最多4.21%，高見399.82美元(下同)，創上市新高，但收市倒跌，納指創新高10824.78點後倒跌。

美國國務卿蓬佩奧發聲明宣布，「中國對南中國海大部分區域海上資源的主張是完全非法的，為控制這些資源而實施的霸凌行為也是非法的」，「中華人民共和國在這些水域騷擾其他國家捕魚作業或碳氫化合物開發的任何舉動，或單方面開展此類活動，都是非法的」。

道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.05%，報26085點。標普500指數收跌29點，跌幅0.94%，報3155點。納斯達克綜合指數收跌226點，或2.14%，報10390點。

聯合健康保險升2.91%，報299.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而微軟跌3.09%，報207.07元，拖低道指45點。

科技股方面，蘋果收市報381.91元，跌0.46%，谷歌母公司Alphabet收市報1512.23元，跌1.74%，亞馬遜收市報3104元，跌3%，Facebook收市報239元，跌2.47%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.01%，報370點。德國DAX指數收漲1.32%，報12799點；法國CAC 40指數漲1.73%，報5056點；英國富時100指數收漲1.33%，報6176點。