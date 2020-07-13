思捷（0330）最大股東羅琪茵繼續大手增持公司股份，據聯交所股權披露顯示，羅琪茵在今日再增持了1億股思捷，每股平均價為1元，其持股已由上周五（7月10日）的12.89%或約2.43億股，升至今日的18.18%或3.43億股。

羅琪茵為本地著名股壇活躍人士莊友堅的太太、維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員，她近年在股壇甚為活躍，包括向有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋收購梧桐國際（0613，前稱渝港國際）的控股權。

而今次羅琪茵閃電式入主思捷後，隨即要求召開股東大會向思捷現有管理層「逼宮」，包括罷免現任行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN及財務總裁Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES的執董職務。羅琪茵又要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威三人為執董。不過罷免案中其不包括上月才重新調任非執董、與其夫素有淵源的柯清輝。

在羅琪茵入主後，上周思捷股價曾爆升逾一倍，收市仍升67.05%至1.47元。但今日已顯著回落，全日曾低見1.17元或跌20.4%，收報1.22元，跌17.01%。

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