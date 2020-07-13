莎莎（0178）公布6月底止首財季銷售數據，整體營業額按年跌67.9%至5.905億元，當中港澳同店銷售大跌71.9%，營業額按年跌74.3%至4.063億元，每宗交易平均金額按年跌42%至198元。

集團提到，受新冠肺炎疫情影響下，內地旅客人數低迷，導致內地客交易宗數按年大跌98.4%，整體交易宗數錄得57%跌幅。而本地客的每宗交易平均金額下跌6.5%，因本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌42%。

集團指，將繼續實施減省成本措施，包括爭取大幅度減租，以減低收支平衡點，並在已獲批政府「保就業計劃」的工資補貼援助下，將會盡最大努力保障員工的生計。

至於在集團層面，莎莎繼續嚴格控制存貨水平，以保留營運資金和控制存貨風險，整體的存貨水平已由今年3月底的約10億元進一步降低至6月底的8.39億元，已計入保就業計劃補貼援助約6130萬元的現金水平於六月底約6.63億元，足以應付現時業務所需。

其他地區方面，包括中國內地、馬來西亞和電子商貿的零售及批發業務營業額的跌幅為27.8%。期內，中國內地及馬來西亞仍然受新冠肺炎疫情影響，不過隨著店舖分別於3月及5月起陸續重開，銷售按年跌幅已開始收窄。

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