疫情同政局問題仍困擾市場，港股高位爭持，一度升376點高見26103點，升穿250天線(26053點)，但其後無以為繼，收市升幅收窄至僅44點，報25772點，成交亦較上日減少11.97%至1712億元。不過，北水淨流入78.24億元，較上日增加71.26%。

國指升34點或0.33%，報10575點。北水連續第27日流入，累計流入606.75億元；南水北向合計淨流入96.57億元，終止連續1日流出。

吉利（0175）升8.3%，收報19.06元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.84%，收報39.95元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.34%，收報37.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；騰訊（0700）跌1.01%，收報541元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

兩新股收市均向上，宏力醫療管理（9906）定價2.1元，收報2.42元，升15.2%。易和國際（8659）定價0.4元，收報0.76元，升90%。

國泰航空（0293）今舉行特別股東大會（EGM），就供股、發行優先股等議案進行表決，今早股價曾跌最多2.21%，低見6.65元，收報6.94元，升2.06%。

太陽城集團（1383）行政總裁兼董事周焯華拍片澄清，批評有關謠言「極度荒謬」，並指自己是澳門人，強調太陽城集團紮根澳門，心繫祖國，絕對沒有動機及理由資助香港暴亂分子，危害國家。太陽城收報1.09元，跌2.67%。

創板股Future Data （8229）公布，旗下韓國全資子公司Global Telecom贏得韓國最大的移動信息應用程式營運商 Kakao Corporation的合同，合同金額為400萬美元（相當於約 3120萬元）。收報0.153元，跌26%。

白宮顧問納瓦羅表示，預計總統特朗普將對TikTok和WeChat(微信)採取「強硬的行動」。騰訊（0700）收報541元，跌1.01%。

其他中概股均下跌，網易（9999）收報150.7元，跌1.18%；京東（9618）收報255.6元，跌1.84%；阿里巴巴（9988）收報254.4元，跌0.39%；美團（3690）收報206元，跌1.06%。

手機設備向好，小米（1810）收報17.04元，升0.95%。雷蛇（1337）收報1.68元，升7.69%；創52周高，見1.76元；比亞迪電子（0285）收報23.5元，升6.33%，創52周高，見23.6元。

蘋果手機代工商鴻海計劃投資10億美元（約78億港元）在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。鴻騰（6088）收報4.49元，升9.51%；創52周高，見4.5元；富智康（2038）收報0.91元，跌2.15%。

通達（0698）發盈警，根據今年首5個月的未經審核管理帳目，預計今年上半月純利將跌85%至95%，去年同期賺3.158億元。通達收報0.49元，跌10.91%。

碧桂園服務（6098）澄清，李長江、楊惠妍退任碧桂園生活服務傳聞不實。收報42元，升2.6%。

維達（3331）發盈喜，預計上半年經營溢利增約100%至12.57億元，權益持有人應佔溢利增108%至9.13億元。收報30.85元，升3.69%。

時代中國（1233）公布，黃永年已退任首席財務官職位，將由集團執董兼副總裁牛霽旻兼任首席財務官職位。收報14.74元，升0.8%。

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