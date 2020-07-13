中國今年1月1日起，全面取消外資持有國內壽險公司的股權比例限制。雖然中外合資壽險和外資獨資產險公司早在90年代已經成立，不過多年發展後，合資險企整體市佔率仍不多，以保費計算去年只有7.2%。德勤中國保險行業主管合夥人黃逸軒認為，由於銷售渠道發展需時，一兩年內市佔不會大幅增長，但網絡建立後外資的增長會勝過內險公司。

黃逸軒表示，過去合資公司中外股東的股權多數均等，由外資擔任行政總裁、中資出任董事長，不少公司雙方股東戰略方向不一，影響了公司業務投資和發展，他相信外資可獨資經營，戰略執行會比合資險企順暢。

現時壽險公司中，只有匯豐人壽收購中方合資夥伴全數股權。德勤中國金融服務業財務諮詢主管合夥人陳尚禮，政策去年底公布後時間尚短，收購股權談判需時，中資股東亦未必有意願沽出股權。他指出，若中資股東擁有銷售渠道，外資亦會希望保留合作，例如2018年安聯財險更將30%股份出售予京東。相反中國合資方是內房或國企投資公司，外資認為對業務幫助不大，會較希望回購股權。

外資即使獲准進入中國，但進入不同省份經營業務，需得地方銀保監局批准成立分公司，黃逸軒表示，一般需時5至10年建立渠道，才能有較佳的成績。去年底銀保監公布，統一中外資險企的監管準則，德勤預計未來數年，外資保險牌照申請和審核的時間可能會縮短。

內地壽險以代理人渠道為主，過去業務增長與人數相關，大型內險代理人數可多至百萬，遠外資為多。黃逸軒指出，其實以人均保單產能比較，合資險企與大型內險能力相約。策略上，外資產品設計會較針對高級客戶，同為健康險，外資產品可在私家醫院就診，而在中國保險產品種類未及外國豐富，例如退休金，外資正可開拓市場。他認為，中國人均只有0.6張保單，經濟發展將帶動保險需求，業務增長空間仍相當大。

記者：歐陽偉昉

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