新冠肺炎疫情衝擊本港餐飲業，不過POS（Point of Sale，銷售時點情報系統）服務商iCHEF香港區負責人李思明表示，今年不少餐廳逆市開店，當中8成為咖啡店、酒吧、日式餐廳等，公司上半年客戶開店數量按年上升約20%。現時公司在香港約有400個客戶，目標是3年內增加至3000個。

李思明稱，iCHEF在2012年成立，翌年進軍香港，公司主要搶攻中小型餐廳，POS除可進行點餐及結帳，公司亦可提供營收分析等，以及為餐廳提供顧問服務，包括協助開分店。問及疫情打擊餐廳表現，為何仍計劃逆市擴張，李思明解釋，香港餐廳競爭激烈，疫情下餐廳結業率較高，但同時不乏餐廳伺機開張，公司希望搶攻這一批客戶，擴大市場份額。

李思明強調，iCHEF服務不局限於POS，公司可協助餐廳優惠價購買寬頻、保險等等，此外疫情期間，公司為餐廳客戶採購口罩。李思明透露，公司採用軟件即服務（SaaS）模式收費，月費約700元左右。iCHEF共同創辦人程開佑表示，現時公司已進入香港、台灣、新加坡和馬來西亞，餐廳客戶超過1萬家。

記者：李哲毅

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