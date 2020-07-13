恒指高開逾百點後回軟，曾經倒跌，之後回升試高位，半日收報25963點，升235點或0.92%；大市半日成交900億元，成交保持活躍。

科網股個別發展，騰訊（0700）靠穩，美團（3690）、京東（9618）跌1%、2%;阿里健康（0241）金蝶（0268）跌逾4%。新東方在綫（1797）中國軟件（0354）升逾3%。科技器材股向好，中芯（0981）舜宇（2382）升逾2%。汽車股受捧，吉利（0175）比亞迪（1211）升超過9%。醫藥、內險、中資券商、金屬礦石等明顯做好。

此外，教育股蠢蠢欲動，除了強勢的希望教育（1765）再創新高，新東方在線（1797）東方教育（0667）升逾半成。睿見（6068）愈戰愈勇，可以留意。睿見向平保（2318）旗下訂下信貸協議包括可轉換股及認沽期權遭到股東反對，反映股東認為現價低估及對前景信心，不願被平保或大折讓換股被攤薄。

睿見早前宣布與中山市古鎮鎮政府達成戰略合作，擬於當地新建一所學校，將版圖將擴展至中山市，加快在大灣區佈局。走勢上，睿見3月以來呈一浪高於一浪走勢，今早向上突破，料可拾級上試3.8元及4元水平，短線可設低收3.35元止蝕。

劉思明

投資版副主編