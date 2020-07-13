近日網上流傳太陽城集團（1383）資助香港暴亂分子的謠言，集團行政總裁兼董事周焯華拍片澄清，批評有關謠言「極度荒謬」，並指自己是澳門人，強調太陽城集團紮根澳門，心繫祖國，絕對沒有動機及理由資助香港暴亂分子，危害國家。

另外，對於有傳內執法機關掌握太陽城貴賓會的客戶資料，周焯華澄清，從未收到海外或內地要求集團提供任何客戶資料。他又指，太陽城為一家在澳門註冊的機構，受澳門個人資料保護法所規範，並不能任意披露客戶資料。另外，傳言中有指太陽城集團的手機應用程式被入侵或洩漏客戶資料，周焯華指，其手機APP伺服器設於澳門，系統亦不會儲存任何客戶資料，強調集團從未披露及洩漏客戶資訊。

周焯華稱，集團財務狀況於十多年間非常穩健，其貴賓房帳房最新現金流約186億港（下同），銀行存款約165億元，過去14年來的撥備為105.8億元，絕對有能力有足夠的資金覆蓋所有壞帳及存碼。

周焯華指，太陽城是一間守法經營的公司，並沒有派駐任何同事於內地進行推廣或任何博彩業務，亦從無參與任何地下資金轉移的業務。他強調，集團的員工、資金、業務，都局限於澳門以內，以及其他可合法經營貴賓會業務的國家內。周焯華指，對於一些造謠或者發放一些負面消息危害澳門經濟的人，予以強烈譴責，籲各界勿再轉發失實消息。

太陽城集團半日跌12.5%，收報0.98元。

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