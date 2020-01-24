雖然內地為A股降溫，加上疫情持續爆發、外國對港區國安法有意見等不明朗因素持續發酵，不過，恒指半日仍可向上，暫續受制於250天線(26054.28點)及10天線(25557.04點)，半日成交900億。

恒指今早隨外圍高開121點，曾升最多248點報25975點，低位跌12點報25715點，半日收市升235點或0.92%，報25963點，成交金額900億元；國指升96點或0.92%，報10638點。

38隻藍籌上升，吉利（0175）升8.98%，收報19.18元，是升幅最大的藍籌；11隻藍籌下跌，新世界發展（0017）跌1.84%，收報39.95元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.3%，收報37.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點；建行（0939）跌0.31%，收報6.37元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

兩新股上市，宏力醫療管理（9906）定價2.1元，半日收報2.35元，升11.9%。易和國際（8659）定價0.4元，半日收報0.84元，升110%。

白宮顧問納瓦羅表示，或禁止TikTok和WeChat(微信)。騰訊（0700）半日升0.27%，收報548元。其他中股股回吐，網易（9999）收報151.2元，跌0.85%；京東（9618）收報255.6元，跌1.84%；阿里巴巴（9988）收報254.4元，跌0.39%；美團（3690）收報205.4元，跌1.34%。

多隻物管股、教育股、手遊股、生物科技股、藥品股、車股、軟件股、晶片股創上市新高，包括新城悅（1755）、碧桂園服務（6098）、永升生活服務（1995）、時代鄰里（9928）、希望教育（1765）、天立教育（1773）、心動公司（2400）、藥明生物（2269）、復宏漢霖（2696）、君實生物（1877）、中生製藥（1177）、恆大健康（0708）、金山軟件（3888）、華虹半導體（1347）。

百濟神州（6160）公布以份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）配股，較在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%。集資淨額約20.7億美元。新股佔經發行股本約12.54%。半日收報117.8元，跌1.2%。

樂遊（1089）公布，與騰訊訂立獨家協議，該公司可能被收購及私有化。今早復牌。半日收報2.99元，升3.4%。

碧桂園服務（6098）澄清，李長江、楊惠妍退任碧桂園生活服務傳聞不實。半日收報42.7元，升4.4%。

維達（3331）發盈喜，預計上半年經營溢利增約100%至12.57億元，權益持有人應佔溢利增108%至9.13億元。半日收報30.7元，升3.1%。

時代中國（1233）公布，黃永年已退任首席財務官職位，將由集團執董兼副總裁牛霽旻兼任首席財務官職位。半日收報14.86元，升1.6%。

敏華控股（1999）公布，購買新加坡私人公司華達利的六成股權，作價6000萬美元（約為4.68億港元）。半日收報8.57元，升3.2%。

路透報道，蘋果手機代工商鴻海計劃投資10億美元（約78億港元）在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。鴻騰（6088）收報4.43元，升8.05%，創52周高，見4.48元；富智康（2038）收報0.92元，跌1.08%。

通達（0698）發盈警，根據今年首5個月的未經審核管理帳目，預計今年上半月純利將跌85%至95%，去年同期賺3.158億元。收報0.51元，跌7.27%。

思捷（330）指，對新股東罷免現有執董感到驚訝，因為思捷正處於關鍵時刻，並在上周公布正對最大市場德國進行重組計劃。管理層認為任何直接罷免案都會威脅公司的持續經營。半日收報1.26元，跌14.2%。

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