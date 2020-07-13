第一太平（0142）將於本周五，就旗下印尼印多福（Indofood）的印尼上市附屬公司ICBP，以234億元向集團主席兼非執行董事林逢生及Argyle Street Management（下稱ASM），收購沙特阿拉伯、土耳其、非洲及塞爾維亞的Indomie（營多麵）業務，交由香港獨立股東投票。不過，有美資投資者接受本報查詢時直言，今次交易估值過高，同時認為有人借印尼監管機構改例前，鑽當地大股東進行關連交易可投票的漏洞先行通過交易，恐對一太的企業管治構成衝擊，並質疑有人借兩地投票機制差異取利。

據本報理解，該美資投資者在一太及ICBP的持股，均低於1%。該美資投資者接受本報查詢時不諱言，ICBP進行今次交易前，原本為淨持現金，在以美元借貸完成交易後，負債比率不單提升至100%，同時亦涉及美元借貸匯率風險。據其所知，印尼監管機構將於3個月後改例，收緊關連交易大股東的投票權，而ICBP此時推進該巨額關連交易，讓在ICBP持股逾八成的大股東，即一太旗下的印多福，可以投票通過交易。其認為，這有鑽改例漏洞之嫌。一旦有關交易在本周三ICBP的股東會獲股東批准，該項交易則需按例在本周五交由一太的獨立股東批准。

雖然在香港的監管條例相對嚴謹，在一太持股逾44%的林逢生不能投票，但是該美資投資者炮轟，一太因應該項巨額交易組成的獨立董事委員會成員，有人可在董事會連任27年，其獨立性備受質疑，並根據獨立財務顧問建議推薦贊成有關交易。本報翻查資料顯示，一太眾獨董中，以曾任嶺南大學校長的陳坤耀任職最長，他自1993年起，已出任一太獨董至今。

同時獨董委員會委任的獨立財務顧問引用的可比較個案，並非中東或非洲同業，而是亞太區市盈率較高的同業，並不適當，若按當地營運估算，今次交易額有高估10億美元。其指出，一旦今次一太股東會通過交易，擔心原本持有菲律賓長途電話（PLDT）及印多福等貴重資產的一太，折讓更大。綜合前述種種因素，該美資投資者擔心，今次交易正對一太的企業管治帶來考驗及衝擊，並批評有人鑽港、印之間的投票差異，從中取得巨利。

根據有關交易，ICBP在今次收購的Pinehill公司，主力在阿拉伯、埃及、土耳其、塞爾維亞及尼日利亞等8國經營Indomie業務，當中涉及12間廠房。有其中50.7億元代價，可最遲於2022年4月30日支付。林逢生及ASM分別套現119.26億及114.54億元。現時林逢生為首公司及ASM各佔Pinehill的51%及49%權益。林逢生亦佔一太44.3%股權。

本報向亞洲管治協會（ACGA）查詢，該會秘書Jamie Allen指出，根據他們於《CG Watch 2018》給予區內各市場的企管評分，香港及印尼的得分分別為60分及34分，分別排名第2及包尾第14，這反映出，印尼市場對投資者的保護處於低水平，因此若說有大股東可以參與關連交易投票，不會令他們感到意外。

記者：陳偉燊