港股今早高開121點或0.48%，報25848點，成交金額29億元；國指今早高開36點或0.35%，報10577點。

吉利（0175）升2.73%，報18.08元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.47%，報40.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.86%，報76.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；騰訊（0700）跌1.1%，報540.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

華爾街日報報道，美國正考慮有限的選項應對港區國安法，有關削弱聯匯的方法似乎尚未推進。匯控（0005）升1.51%，報36.95元；恒生（0011）升1.01%，報130.5元；中銀香港（2388）跌0.65%，報22.8元。

兩新股上市，宏力醫療管理（9906）定價2.1元，開市報2.6元，升23.8%。易和國際（8659）定價0.4元，開市報0.66元，升65%。

白宮顧問納瓦羅表示，或禁止TikTok和WeChat(微信)。留意騰訊（0700）。開市報540.5元，跌1%。

百濟神州（6160）公布以份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）配股，較在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%。集資淨額約20.7億美元。新股佔經發行股本約12.54%。開市報116.9元，跌2%。

樂遊（1089）公布，與騰訊訂立獨家協議，該公司可能被收購及私有化。今早復牌。開市報3.18元，升10%。

碧桂園服務（6098）澄清，李長江、楊惠妍退任碧桂園生活服務傳聞不實。開市報41.3元，升0.97%。

維達（3331）發盈喜，預計上半年經營溢利增約100%至12.57億元，權益持有人應佔溢利增108%至9.13億元。開市報31.4元，升5.5%。

時代中國（1233）公布，黃永年已退任首席財務官職位，將由集團執董兼副總裁牛霽旻兼任首席財務官職位。開市報14.94元，升2.1%。

敏華控股（1999）公布，購買新加坡私人公司華達利的六成股權，作價6000萬美元（約為4.68億港元）。開市報8.52元，升2.65%。

路透報道，蘋果手機代工商鴻海計劃投資10億美元（約78億港元）在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。鴻騰（6088）開市報4.1元，無升跌；富智康（2038）開市報0.94元，升1.08%。

阿里巴巴（9988）在美國證交會（SEC）提交的財務年報顯示，已退居幕後的創辦人馬雲，持股量降至4.8%。開市報254元，跌0.54%。

通達（0698）發盈警，根據今年首5個月的未經審核管理帳目，預計今年上半月純利將跌85%至95%，去年同期賺3.158億元。開市報0.53元，跌3.6%。

思捷（330）指，對新股東罷免現有執董感到驚訝，因為思捷正處於關鍵時刻，並在上周公布正對最大市場德國進行重組計劃。管理層認為任何直接罷免案都會威脅公司的持續經營。開市報1.4元，跌4.7%。

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