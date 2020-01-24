美股向上，港股ADR亦升58點或0.23%，報25786點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.15%，折合報545.7元；匯控（0005）升1.7%，折合報37.02元；建行（0939）跌0.35%，折合報6.37元。

美股期貨升0.27%至0.42%，日股升1.5%，韓股升0.86%，澳股升1.29%。

今日焦點股份可留意：

兩新股上市，宏力醫療管理（9906）定價2.1元，易和國際（8659）定價0.4元。

白宮顧問納瓦羅表示，或禁止TikTok和WeChat(微信)。留意騰訊（0700）。

百濟神州（6160）公布以份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）配股，較在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%。集資淨額約20.7億美元。新股佔經發行股本約12.54%。

樂遊（1089）公布，與騰訊訂立獨家協議，該公司可能被收購及私有化。今早復牌。

碧桂園服務（6098）澄清，李長江、楊惠妍退任碧桂園生活服務傳聞不實。

維達（3331）發盈喜，預計上半年經營溢利增約100%至12.57億元，權益持有人應佔溢利增108%至9.13億元。

時代中國（1233）公布，黃永年已退任首席財務官職位，將由集團執董兼副總裁牛霽旻兼任首席財務官職位。

敏華控股（1999）公布，購買新加坡私人公司華達利的六成股權，作價6000萬美元（約為4.68億港元）。

路透報道，蘋果手機代工商鴻海計劃投資10億美元（約78億港元）在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

阿里巴巴（9988）在美國證交會（SEC）提交的財務年報顯示，已退居幕後的創辦人馬雲，持股量降至4.8%。

通達（0698）發盈警，根據今年首5個月的未經審核管理帳目，預計今年上半月純利將跌85%至95%，去年同期賺3.158億元。

思捷（330）指，對新股東罷免現有執董感到驚訝，因為思捷正處於關鍵時刻，並在上周公布正對最大市場德國進行重組計劃。管理層認為任何直接罷免案都會威脅公司的持續經營。