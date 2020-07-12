敏華控股（1999）公布，上周五（7月10日）與宜華訂立協議，同意購買新加坡私人公司華達利的六成股權，作價6000萬美元（約為4.68億港元），並提供最多5700萬美元（約為4.45億港元）的額外現金予華達利。敏華表示，雖然華達利面臨現金流困難，但該公司過去兩年內一直盈利，而其業務為製造、銷售及分銷沙發，與敏華自身業務互補。

公告顯示，收購仍受部分條件限制，例如對華達利進行盡職調查、取得批准等。因銀行要求該公司償債，華達利目前正受到新加坡臨時司法管理命令管制。華達利現時由內地企業宜華全資擁有，此次併購協議擔保人之一為宜華集團主席劉邵喜。

翻查資料，宜華旗下宜華木業於2016年以4億坡元（當時合約18.3億元人民幣）收購華達利。以此計算，不計額外現金，敏華此次併購價格較當時有大幅折讓。根據內媒報道，宜華集團近年多次債券違約，最新一次為近年6月美元債違約。

敏華指出，華達利為一間新加坡沙發製造企業，此前於新交所上市，產品於全球20多個國家銷售，主要生產基地位於中國。董事認為，收購可令公司提高集團產能、拓展現有業務客戶群體。