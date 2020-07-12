財政司長陳茂波今日以「兼顧兩條戰線」為題發表網誌，指近日新冠肺炎疫情反覆，令經濟復蘇過程變得不明朗，市民減少外出及聚會，相關消費稍為延後，難免對經濟造成影響，相信防疫抗疫及推動經濟復蘇的工作都是一場「耐力賽」。

他指出，如果新冠肺炎個案驟增，必須收緊防疫措施，以免個案較快增加影響到市民健康，以及增加醫療體系壓力。當疫情受控就會適時放寬限制，以緩減對經濟造成的壓力及市民生活不便。

推動經濟復蘇方面，策略是靈活應變、信心為先，市民減少出行，不少會透過網上購物，只要市民對經濟前景保持信心，市場資金充裕，疫情改善市民外出消費及用膳定必增加。商店如做好兩手準備，網購渠道可在疫情下作緩衝，市道回升時，實體分店亦可抓緊時點吸客。

陳茂波認為，一萬元現金發放計劃是刺激消費、穩住市場信心的重要一環，上月21日起至上周五已收到逾620萬個登記，當中約八成、即逾500萬是電子登記，大部份市民已在上周一起陸續收到款項。由於經銀行電子登記的比例較預期高，有助減省身份核對的工序及整體處理所需程序和時間。因此，透過書面登記、收取支票或銀行過數的市民，收款日期將提前五日至到本周三（7月15日）。首批（1955年或之前出生的人士）以書面方式登記的63萬名市民，如選定過戶收款，將在本周三在其銀行帳戶收到款項；如選擇收取支票，則會收到香港郵政寄出的領取支票通知。