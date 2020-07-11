積金局呼籲，因應新冠肺炎個案近日突然上升，市民應盡量利用電子途徑處理強積金事宜，以減少社交接觸。

積金局指，公眾人士可透過積金局電郵（mpfa@mpfa.org.hk）及熱線電話（2918 0102）作出查詢及與局方職員溝通，以代替親身到積金局辦事處，既便捷省時，亦能減少社交接觸 ，有助防止病毒擴散。

積金局發言人表示， 市民一般親身到辦事處查詢，較多與個人帳戶、強積金提取及供款相關。計劃成員可透過積金局網 站及網上工具獲取相關資訊，網站內亦備有強積金資訊和相關常見問題。

成員亦可利用積金局的個人帳戶電子查詢平台及流動應用程式，查閱個人帳戶詳情，以及透過積金局的強積金基金平台及流動應用程式，一站式審視強積金基金的資訊、 管理費及投資表現等。

另外，如計劃成員就個別強積金計劃需要協助，可直接聯絡其強積金受託人以節省時間。受託人亦提供不同的電子服務，方便僱主供款及成員管理強積金。

市民如因實際需要，例如遞交文件，而必須親身到積金局辦事處，亦請先致電熱線預約，以縮短等候時間。到訪人士須依從局方的防疫指示，包括必須配戴口罩及以消毒液清潔手部，方能進入辦事處。