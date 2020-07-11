藥物瑞德西韋被指能降低新冠肺炎死亡風險，提振美股周五表現，道指升369點或1.44%，收報26075點；標指漲32點或1.05%，報3185點；納指漲69點或0.66%，報10617點，再創收市新高。

道指、標指及納指一周累升0.96%、1.76%及4.01%。道指成份股方面，銀行股造好，摩根大通、高盛升5.47%及4.44%，分別貢獻34點及59點。科技股繼續受追捧，FANG+指數升2.2%，報4787點，Netflix再創新高，彈8.07%，收報548.73元；亞馬遜同樣破頂，收報3200.00美元，升0.55%。美國藥廠吉利德科學宣布，其瑞德西韋新冠肺炎的死亡風險降低62%，其股價漲2.16%，報76.32美元。原油期貨突破每桶40美元。

Thornburg Investment Management投資部聯席主管兼投資組合經理BenKirby表示，股市或會繼續上漲，原因是系統流動性過多，並且還有更多流動性或會出籠。

恒指夜期報25760點，高水33點；港股ADR指數升59點或0.23%，報25786點。匯控（0005）ADR折合報37.02港元，較港收市高1.7%；中海油（0833）ADR折合報8.81港元，較港收市高1.56%。阿里巴巴（9988）ADR折合報252.90港元，較港收市跌0.98%；騰訊（0700）ADR折合報545.70港元，較港收市跌0.7%。