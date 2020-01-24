本地疫情再爆發，拖累恒指失守250天線，消費股受拖累，國泰（0293）更跌穿7元，創近19年低。國家隊沽A股拖累氣氛，內險、券商挫。

恒指低開278點，午後跌幅擴大至639點或2.44%，見近一個月最大跌幅，收市跌482點或1.84%，報25727點，成交金額1945億元，較上日減少5.93%；國指跌240點或2.23%，報10541點。

吉利（0175）升3.9%，收報17.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；中人壽（2628）跌6.7%，收報19.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.93%，收報546.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。

中港股市回吐，互聯互通的南北向交易亦減少，北水南向合計淨流入42.35億元，較上日減少30.82%，連續第24日流入，累計流入331.55億元。南水北向合計淨流入37.06億元，較上日減少68.82%，連續第11日流入，累計流入1044.45億元。

疫情拖累，航空股、餐飲、零售、地產收租股向下，抗疫所需股則向上。

國泰曾跌最多8.1%，是2020年3月19日後最大跌幅，低位見6.58元，是2001年9月28日6.45元後最低，收報6.8元，跌5.03%，亦為9月28日後最低。內地航空股亦向下，國航（0753）跌3.59%；南航（1055）跌2.67%；東航（0670）跌2.41%。

餐飲股向下，味千（中國）（0538）收報1.27元，跌1.55%；翠華控股（1314）曾平上市新低，收報0.315元，無升跌；大快活（0052）收報16.94元，跌0.82%；大家樂（0341）收報14.8元，跌1.33%；叙福樓（1978）收報0.37元，跌1.33%。

零售股向下，六福集團（0590）收報16.16元，跌3.12%；周大福（1929）收報7.53元，跌1.31%。

地產收租股向下，九龍倉置業（1997）收報33.2元，跌0.6%；九龍倉集團（0004）收報14.82元，跌2.37%；希慎（0014）收報23.75元，跌0.63%；信和置業（0083）收報10元，跌0.6%；新世界發展（2909）收報38.7元，跌6.63%；領展（0823）收報63.25元，跌0.32%。

抗疫所需股方面，憧憬網購因疫情再爆發而重新增加，香港電視（1137）收報5.9元，升6.88%。

A股受國家隊沽貨影響而回吐，被沽A股的人保集團（1339）收報2.78元，跌7.95%；中國財險（2328）收報6.95元，跌7.33%；拖累一眾內險股下跌，跌幅較大的有中國人壽（2628）收報19.5元，跌6.7%；中國再保險（1508）收報0.99元，跌5.71%；新華保險（1336）收報32.55元，跌5.38%。

中資券商同樣受拖累，跌幅較大的有光大證券（6178）收報9.69元，跌9.1%；招商證券（6099）收報11.64元，跌6.88%；中國銀河（6881）收報5.44元，跌6.37%。

中概股回吐，網易（9999）收報152.5元，跌1.29%；京東（9618）收報260.4元，跌2.11%；騰訊（0700）收報546.5元，跌2.93%；阿里巴巴（9988）收報255.4元，跌2.37%；美團（3690）收報208.2元，跌0.76%，曾創上市新高，見213.4元；小米（1810）收報16.88元，升0.24%，創52周高，見17.5元。

美國續狙擊華為、中興（0763）等，中興通訊收報26.1元，跌4.74%；華為供應商舜宇（2382）跌4.07%，收報141.4元，丘鈦（1478）亦跌，收報12.02元，跌3.22%。

今日7隻新股上市。虎視傳媒（1163）定價0.86元，收報1.07元，升24.4%；歐康維視生物（1477）定價14.66元，收報37元，升152%；正榮服務（6958）定價4.55元，報5.6元，升23%；思摩爾（6969）定價12.4元，收報31元，升150%；永泰生物（6978）定價11元，收報15.48元，升40.7%；中國蜀塔（8623）定價0.3元，收報0.21元，跌27.6%；綠城管理（9979）定價2.5元，開市報3.25元，升30%。

恒指過去5個交易日累升1.39%或354點，表現最佳的是吉利，累升24.2%，其次為瑞聲（2018）、蒙牛（2319），分別升14.2%及11.36%。而表現最差的是九龍倉置業，累跌11.4%，其次為交行（3328）及銀娛（0027），分別跌7.48%及7.31%。

國指過去5個交易日累升2.9%或297點，表現最佳的是吉利，累升24.2%，其次為比亞迪（1211）及中國太平（0966），分別升13.8%及11.7%。而表現最差的是交行，累跌7.48%，其次為中行（3988）及融創（1918），分別跌6.95%及5.35%。

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