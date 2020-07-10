何鴻燊今大殮 董建華形容對港澳重大損失
文章日期：2020年7月10日 15:27
賭王何鴻燊今日大殮出殯，全國政協副主席董建華致悼詞指，何鴻燊充滿傳奇一生，記得他在生時有一句話留在他腦袋內，何氏當時直言好少願意接受輸，一定要做到為止，不輸是何氏的成功秘訣。他的離世對港澳均是重大損失。曾任港交所主席兼現任公益金會長的李業廣形容何鴻燊為何大仙，有求必應。澳博（0880）聯席主席霍震霆則表示，今日來悼念世交故友，並謂何鴻燊與他先父亦公亦私半世紀，印象最深的是何氏談笑風生，他家父和何氏離開，但是情義在，及永遠懷念他。
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在場內，由二房兼信德集團（0242）主席何超瓊宣讀來自國家主席習近平、李克強等政要的唁電，並代表家族感謝大家關懷。在一眾政商界人士致悼詞後，由二房兼新濠國際（0200）主席何猷龍代表家族致謝，並謂對父親離開不捨得，但父親走完自信的一生，参與建設祖國，推進珠江三角洲發展'，經常教導他們取諸社會，用諸社會，今後會繼續家父的精神，對社會作出貢獻，並感謝醫護團隊、長輩親友關心鼓勵。
在完成大殮後，由政協副主席董建華、何厚鏵、香港特首林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行（0023）主席李國寶、李業廣及合和實業主席胡應湘扶靈。
記者：陳偉燊
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