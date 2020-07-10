物管股今日早市大翻身，股份升幅由3至12%不等，多隻股份創上市新高，新城悅（1755）升11.84%，永升（1995）升8.17%、時代鄰里（9928）升7.33%。摩通報告指出，近期有三大因素刺激板塊，包括盈喜、併購及納入南向通交易，更點名及推薦五隻股份包括碧桂園服務（6098）、永升、新城悅、建業新生活（9983）及時代鄰里有機會發盈喜。

該行指出，經歷了2個月區間交易後，物管股已對迎來7至8月業績期的另一波升浪蓄勢待發，計及疫情因素，該行預估行業上半年盈利增長達33%，2020年達44%，但相信係確保全年目標下，預期將繼續推高。

該行提到，相信即將發盈喜的物管股會短期跑贏，而下一波升幅將是績後，即約8月中物管股交出更多正面的指引之時。該行又提到一個五級生態圈，而藍光嘉寶（2606）、建業新生活有機會在未來6至12個月進入「信心建設」階段，此段的股份發力最強，亦帶來最佳回報，而行業亦正處於這階段，市盈率估值為35倍，當其進階至第三級時，亦即「堅定信心」期，市盈率可擴至40倍水平。

該行目前估計四隻股份有機會重估，包括永升、新城悅、建業新生活及時代鄰里。

物管股向上，佳兆業美好（2168）收報35.35元，升7.45%；奧園健康（3662）收報8.74元，升6.98%；中海物業（2669）收報8.72元，升4.43%；雅生活服務（3319）收報41.05元，升3.27%；碧桂園服務（6098）收報41.25元，升0.98%；創上市新高，見41.25元。

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