本港疫情第三波爆發，今日再爆多宗個案，恒指低開278點後，最多挫351點，失守250天線(26063點)，本地零售消費股下跌，而近期破頂的中概股部分亦見回吐，A股在國家隊減持下回吐，內險、中資券商股下跌。

港股半日跌307點或1.17%，報25902點，成交金額1088億元；國指跌174點或1.62%，報10607點。

吉利（0175）升4.13%，收報17.64元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。A股回吐，中人壽（2628）跌5.55%，收報19.74元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.69%，收報553.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

本港疫情爆發，國泰（0293）收報7.04元，跌1.68%，見超過十年低，低位7.04元，是2009年3月11日7元後最低。

周六起限制食客人數，連鎖快餐店股向下，翠華控股（1314）收報0.31元，跌1.59%，低見0.305元，創上市新低；味千（中國）（0538）收報1.25元，跌3.1%；大快活（0052）收報16.84元，跌1.41%；大家樂（0341）收報14.96元，跌0.27%。

收租股向下，九龍倉集團（0004）收報14.92元，跌1.71%；九龍倉置業（1997）收報33.3元，跌0.3%；希慎（0014）收報24.1元，升0.84%；領展（0823）收報63.65元，升0.32%。

中國國家基金減持四間中資公司，當中包括人保（1339）A股，人保收報2.83元，跌6.29%；其他保險股亦下跌，財險（2328）收報6.98元，跌6.93%；中國再保險（1508）收報0.99元，跌5.71%；中國太保（2601）收報24.95元，跌4.22%；中國太平（0966）收報15.52元，跌3%；新華保險（1336）收報33.25元，跌3.34%。

A股回吐，中資券商亦向下，光大證券（6178）收報9.79元，跌8.16%；中國銀河（6881）收報5.47元，跌5.85%；中信証券（6030）收報19.34元，跌4.26%；海通證券（6837）收報8.26元，跌4.07%。

多隻中概股回吐，京東（9618）收報262.4元，跌1.35%；騰訊（0700）收報553.5元，跌1.69%；阿里巴巴（9988）收報256.8元，跌1.83%。不過，美團（3690）收報210.6元，升0.38%；創上市新高，見213.4元；小米（1810）收報17.02元，升1.07%；創52周高，見17.5元；閱文（0772）收報62元，升3.51%；創52周高，見62.45元。

外電指本港國際銀行正篩查面臨美國制裁風險的客戶，匯控（0005）跌1.35%，收報36.6元；恒生（0011）跌1.07%，收報129.7元；中銀香港（2388）跌1.07%，收報23.2元。

美國擬禁聯邦政府合同方用華為等5間企業產品，中興通訊（0763）收報26.55元，跌3.1%；舜宇（2382）跌3.39%，收報142.4元。

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