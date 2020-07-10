【選股王】希瑪走勢呈大漲小回 不妨候低收集
文章日期：2020年7月10日 12:11
恒指跌307點，收報25902點，成交金額1088億元。社保基金減持人保（1339）股份，國家集成電路產業投資大基金也減持北斗星通、匯頂科技、太極實業等股份，市場視作中央要為股市降溫，A股回落，港股跟隨，ATM也回落。今天是中港股市大漲以來，首次下跌而未有買盤即時承接，相信遲到多時的整固終於到來。這不是說中港股市會大跌，反而升勢初起(主要升勢也就是7月起動，扣除假期也僅升了一星期)便有整固，往後升勢更能持續。
今早下跌股份達千隻，跌勢有點全面，跌幅較大是大金融股，內險、券商都是重災區，昨日推介的資產管理公司也跌3%。ATM也回落，表現遠優於大金融股，考慮到近期升幅驚人，沽壓並不沉重。新經濟股還有亮點，小米（1810）重回招股價17元關口，閱文（0772）穩步上揚，中芯（0981）也企穩在40元以上。另外，醫藥股如中生製藥（1177）、石藥（1093），遊戲股如心動（2400）、IGG（0799）均逆市向好，微創（0853）創新高，市場表現其實並不差。
希瑪（3309）早前在5.8元配售6800萬股，筆者當時指集團發展計劃眾多，成功集資會是利好消息。雖然希瑪不為市場留意，但股價由6元附近起步，昨日一度突破8元關口再創52周新高。股價走勢一直呈大漲小回格局，短線上升軌處於7.6元至7.7元水平，可候低收集作中長線持有。
張兆聰