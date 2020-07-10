路透引述美國官員表示，特朗普政府計劃本周落實監管規則，將禁止聯邦政府合同方使用5間中資企業產品或服務。該5間公司當中包括華為、海康威視和大華。

該規定可能對那些向美國政府銷售商品和服務的公司產生廣泛影響，因那些公司將需要證明其沒有使用大華或海康威視的產品。

大華和海康威視是監控設備和攝像機的全球最暢銷品牌。海能達雙向無線電收發器、華為和中興（0763）生產的通訊設備或智能手機等移動設備也在該規定限制範圍內。

日常運營中使用該5間公司的設備或服務的任一公司，在沒有獲得美國政府豁免的情況下，未來將無法再向美國政府銷售商品和服務。

美國聯邦採購監管委員會(Federal Acquisition Regulatory Council)的這項規定將於8月13日生效。

該官員稱，美國政府將要求各機構在批准任何豁免之前先進行國家安全分析，而國會在法規中沒有明確這樣要求。

白宮預算管理局代理局長Russ Vought在聲明中表示，美國面臨來自中國等外國對手試圖滲透該國的體系的巨大危險。特朗普政府通過全面執行聯邦採購禁令，讓美國在對抗華為等邪惡網絡方面保持強大。

華為沒有就消息作出評論，路透也未能聯繫到大華、中興、海康威視和海能達。

中興現報26.9元，下跌1.83%；舜宇（2382）報144.4元，跌3.04%。

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