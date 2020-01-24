港股今早低開278點或1.07%，報25931點，失守250天線(26064.06點)，成交金額125億元；國指今早低開124點或1.16%，報10657點。

申洲國際（2313）升1.77%，報97.5元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；中人壽（2628）跌2.87%，報20.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.49%，報549元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低77點。

思捷（0330）復牌，股東North PointTalent Limited要求召開股東特別大會，以罷免及任命董事。開市報1.82元，升106%。

今日7隻新股上市。虎視傳媒（1163）定價0.86元，開市報1.05元，升22%；歐康維視生物（1477）定價14.66元，開市報43元，升193.3%；正榮服務（6958）定價4.55元，開市報4.86元，升6.8%；思摩爾（6969）定價12.4元，開市報28元，升125.8%；永泰生物（6978）定價11元，開市報13.4元，升21.8%；中國蜀塔（8623）定價0.3元，開市報0.22元，跌26.6%；綠城管理（9979）定價2.5元，開市報2.65元，升6%。

美股科技股破頂，中概股方面，網易（9999）開市報152元，跌1.62%；京東（9618）開市報264元，跌0.75%；騰訊（0700）開市報549元，跌2.49%；阿里巴巴（9988）開市報257元，跌1.76%；美團（3690）開市報205.8元，跌1.91%；小米（1810）開市報16.84元，無升跌。

三生製藥（1530）分拆旗下從事開發、生產及銷售單克隆抗體藥物的「三生國健」於科創板上市，下周一起發售，22日掛牌。開市報12.5元，升1.46%。

據銷售文件顯示，馬雲虞鋒齊沽阿里健康（0241），套現逾31億，配售價22.65元至22.85元，較昨收市折讓3%至3.8%。開市報22.8元，跌3.18%。

莎莎（0178）宣布，旗下位於油塘大本型的分店，有一名員工確診感染新冠肺炎，停業14日。開市報1.25元，無升跌。

李氏大藥廠（0950）公布，正考慮可能分拆從事眼科藥品開發、製造及營銷的China Ophthalmology Focus Limited（COPFL）獨立上市。開市報5.1元，升6.69%。

路透旗下IFR引述消息報導，比亞迪（1211）計劃將早前重組的半導體業務，尋求於A股上市，目前正與財務顧問籌劃相關事宜。開市報73元，跌2.1%。

日本服裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）公布截至今年5月底止前三季度業績，期內錄得股東應佔溢利906.4億日圓，按年下跌42.9%。開市報44.4元，無升跌。

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