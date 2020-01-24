港股ADR跌299點 7新股上市 思捷復牌
文章日期：2020年7月10日 08:45
美股個別發展，道指下跌，而納指升，港股ADR跌299點或1.16%，報25911點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.87%，折合報552.46元；匯控（0005）跌1.73%，折合報36.46元；建行（0939）跌1.12%，折合報6.44元。
美期現升0.28%至0.41%，日股跌0.04%，韓股跌0.41%，澳股跌0.05%。
今日焦點股份可留意：
今日7隻新股上市。虎視傳媒（1163）定價0.86元，歐康維視生物（1477）定價14.66元，正榮服務（6958）定價4.55元，思摩爾（6969）定價12.4元，永泰生物（6978）定價11元，中國蜀塔（8623）定價0.3元，綠城管理（9979）定價2.5元。
美股科技股破頂，留意中概科技股能否再破頂。
思捷（0330）復牌，股東North PointTalent Limited要求召開股東特別大會，以罷免及任命董事。
三生製藥（1530）分拆旗下從事開發、生產及銷售單克隆抗體藥物的「三生國健」於科創板上市，下周一起發售，22日掛牌。
據銷售文件顯示，馬雲虞鋒齊沽阿里健康（0241），套現逾31億，配售價22.65元至22.85元，較昨收市折讓3%至3.8%。
莎莎（0178）宣布，旗下位於油塘大本型的分店，有一名員工確診感染新冠肺炎，停業14日。
李氏大藥廠（0950）公布，正考慮可能分拆從事眼科藥品開發、製造及營銷的China Ophthalmology Focus Limited（COPFL）獨立上市。
路透旗下IFR引述消息報導，比亞迪（1211）計劃將早前重組的半導體業務，尋求於A股上市，目前正與財務顧問籌劃相關事宜。
日本服裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）公布截至今年5月底止前三季度業績，期內錄得股東應佔溢利906.4億日圓，按年下跌42.9%。
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