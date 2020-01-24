受疫情拖累，道指高開27點後曾挫最多543點或2.09%，不過，科技股續升，蘋果、微軟均創上市及收市新高，推動納指亦創上市及收市新高。美國新冠病例首次單日新增逾6萬，拖累美股、油價，另外，上周首次申請失業金人數創一個月最大降幅，但仍然處於高位水平，達到131萬人，好過預期的137.5萬人。

道瓊斯工業平均指數收跌361點，跌幅1.39%，報25706點。標普500指數收跌17點，跌幅0.57%，報3152點。納斯達克綜合指數收漲55點，或0.53%，報10547點。

聯合健康跌2.41%，報291.16美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而Walmart升2.66%，報127.75元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報382.73元，升0.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1518.66元，升1%，亞馬遜收市報3182.63元，升3.29%，Facebook收市報244.5元，升0.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.78%，報363點。德國DAX指數收跌0.05%，報12489點；法國CAC 40指數跌1.21%，報4921點；英國富時100指數收跌1.74%，報6049點。