港股昨天個別發展，近期熱炒的中資券商、汽車、基建鋼鐵回氣之際，科網、醫療卻如入無人止境，愈升愈有。新經濟股明顯更具韌性，除了破頂高追，也偷步博突破。

恒指昨高開後升245點、高見26,374點回軟，午後曾經倒跌過百點回穩，收報26,210點，升80點或0.31%；國指升0.31%。大市成交達2068億元，高於60天線逾六成半，氣氛保持熾熱。恒生綜合大型股、中型股及小型股指數分別升1.34%、0.85%及2.02%，兩端即大型及小型股表現不俗。恒指及國指仍受制於周二高位，但大型股指率先升穿周二高位，小型股指更連續4日創今年新高，市况持續向好。

中小型股倘跑輸 須提高警覺

若將中型股指、小型股指分別與大型股指相比（圖），近月呈現上升趨勢，反映中、小型股持續跑贏大型股。2015年3、4月港股大時代前後，中、小型股指相對大型股指急升，5月見頂急轉直下，大幅跑輸。倘若未來中小型股逐步出現跑輸情况，將要提高警覺。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份近四成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為38比62，大市普遍與恒指走勢一樣，有超過六成股份低於開市價呈陰燭收市，整體收市好壞參半，但上升股份有強勁買盤支持，特別是個別行業。

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，房託基金、博彩及消閒跌約1.4%表現最差，其他的跌幅小於1%偏軟為主。上升行業，軟件服務升半成最強，其次環保及新能源、科技器材升逾4%，各有八成或以上股份上升。工業升逾3%，上升股份僅六成。

炒得熱火的軟件、科技、新能源基本愈升愈有，昨天有66隻市值超過50億元股份創52周新高，當中有超過六成為軟件、互聯網、科技、新能源、醫療、生物科技股，由萬億元市值的阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）到80多億元市值的大唐新能源（1798）、友誼時光（6820），大中小型股皆有炒作。

中手游整固完成再撲高位

除了此外，部分急升後整固的新經濟股也可留意，中手游（0302）上月中升至3.8元受阻，之後在3.4至3.8元上落，昨天再度逼近高位，倘能升破展開升浪，可考慮小注追入，並設低收3.8元止蝕；或若回軟則可候3.6元吸納，失守3.4元離場。

[劉思明 數據尋寶]