《港區國安法》生效後，美國國會通過《香港自治法案》，本港銀行若協助被美國制裁人士，本身亦可被制裁。路透社引述消息人士報導，來自5間中資銀行機構人士表示，銀行正預備緊急計劃，應對有機會出現的制裁情况。

路透社引述消息人士指，工商銀行（1398）和中國銀行（3988）認為，最壞情况不能參與美元結算，從美元交易中切斷。農業銀行（1288）需要㝷找方法，找出被美國制裁的客戶，特別一些客戶可能會突然失去流動性。應急計劃由銀行自行發起。

消息人士指，中國銀行認為最差的情况，是市民害怕銀行缺乏美元，湧到中銀香港（2388）擠提，該行正研究長期被美國制裁的伊朗銀行經驗。

《香港自治法案》可以向金融機構制裁，但未有言明是甚麼措施。專門從事制裁和反洗錢業務的律師Nick Turner認為，即使《香港自治法案》似乎可以阻止銀行通過美國機構結算美元交易，但法例沒有強制美國必需施行，認為是否會實施美元交易方式，仍有待觀察。

路透指，除了銀行外，至少3間中資飛機租賃公司，包括工行、中船集團屬下的飛機租賃公司亦正制訂應急計劃，這些公司非常依靠借入美元購置飛機、機器和設備。