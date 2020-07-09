「賭王」何鴻燊今日在港設靈 接受各界致祭

「賭王」何鴻燊今日在港設靈 接受各界致祭

一代「賭王」何鴻燊今日在香港殯儀館設靈，接受各界致祭。場內派發的喪禮場刊，只有在封面採用、賭王身穿軍服的一張個人照片，未見有其他與家人生活的照片。除介紹賭王一生事跡外，亦載有大量中港澳政府部門、英國愛德華王子、教育機構及慈善組織的悼詞，末頁則印上「永誌懷念 何鴻燊博士」。

賭王喪禮場刊中，中港澳三地多個政府部分及官員都有致悼詞，包括統戰部、港澳辦，香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、港澳兩地中聯辦、外交部駐港公署等。

而由賭王創辦的澳娛、澳博（0880）、信德（0242），亦有以全體員工名現致意，以「惜才、重才、風範、風趣」八字形容何鴻燊，指賭王「不只是我們的 老闆，更是我們的守護神」。

英國女王伊莉莎白二世的三子愛德華王子亦有撰文，指賭王多年來一直支持愛丁堡公爵國際獎（Duke of Edinburgh's International Award）的工作，是一名「忠實的朋友（staunch friend）」。

賭王一生所做慈善不計其數，場刊中亦有多家教育及慈善機構致意，包括皇仁書院、香港大學利瑪竇宿舍舍監湯湧神父、香港大學校長張翔、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、中文大學、理工大學、東華三院、癌症基金會、澳門東方基金會。

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