迅銷首三季純利跌43% 下調全年盈利預測
文章日期：2020年7月9日 16:35
日本服裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）公布截至今年5月底止前三季度業績，期內錄得股東應佔溢利906.4億日圓，按年下跌42.9%，每股基本盈利887.96日圓，不派息。
集團錄得收益1.545萬億日圓，按年跌15.2%。綜合經營溢利總額為1323億日，按年下降46.6%。收益、溢利雙雙大幅下降，主要受到 COVID-19疫情等因素影響，旗下品牌門店需臨時停業或縮短營業時間。
日本UNIQLO分部方面，前三季度累計收益為5988億日圓，按年下降14.6%，經營溢利為791億日圓，按年下降18.1%。海外UNIQLO方面，期內累計收益為6,735億日圓，按年下降17.9%，經營溢利為518億日圓，按年跌58.5%。
GU方面，期內累計收益為1,874億日圓，按年增長1.1%，經營溢利為204億日圓，按年下降22.2%。
集團再度下調全財政年度的盈利預測，料期內綜合收益總額為1.99萬億日圓，按年下降13.1%，經營溢利總額將為1300億日圓，同比跌49.5%，全年純利將為850億日圓，按年下降47.7%。