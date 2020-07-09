7股齊暗盤 歐康維視大升2倍 每手賬面賺1.46萬
文章日期：2020年7月9日 16:44
新股市埸熾熱，今日共有7隻新股在暗盤市場交易，截至下午約4時半，升幅最大是歐康維視生物B（1477），據耀才暗盤交易場，其暗盤價較上市價14.66元高1.6倍，每手500股，不計手續費每手賬面賺11720元；歐康維視生物的富途及輝立暗盤價更高見43.8元及39.1元，升幅198.8%及166.7%，每手賬面賺14570元及12220元。
據耀才暗盤交易場，思摩爾國際（6969）報22.9元，升84.7%，每手1000股，不計手續費一手賬面賺10500元。
虎視傳媒（1163）報1.27，升47.7%，每手500股，一手賬面賺1025元。
永泰生物B（6978）報13.3元，升20.9%，每手1000股，一手賬面賺2300元。
正榮服務（6958）報4.88元，升7.3%，每手1000股，一手賬面賺330元。
綠城管理（9979）報2.65元，升6.0%，每手1000股，一手賬面賺150元。
中國蜀塔（8623）報0.24元，跌20%，每手10000股，一手賬面蝕600元。
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