恒指高位繼續反覆，恒指隨外圍高開221點，其後內地公布PPI數據勝預期，大市曾升最多245點，不過午後倒跌，低位跌最多112點，低見26016點，跌穿250天線(26072.8點)，收市升80點或0.31%，報26210點，成交金額2068億元，較上日增加5.42%，重返2000億元之上；國指升33點或0.31%，報10781點。

恒隆地產（0101）升4.6%，收報21.6元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌3.61%，收報33.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.68%，收報563元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻111點；建行（0939）跌0.91%，收報6.51元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

北水南向合計淨流入90.39億元，較上日減少12.45%，連續第25日流入，累計流入482.84億元。南水北向合計淨流入105.28億元，較上日增加177.8%，連續第12日流入，累計流入1150.57億元。

大市反覆，但中概股既搶眼亦吸金，網易（9999）、京東（9618）、騰訊、阿里巴巴（9988）、美團（3690），齊創上市新高，同時亦打入成交金額頭十大，若撇除排第三的中芯（0981），更是佔首五名當中四席。

網易收報154.5元，升10.04%；京東收報266元，升7.43%；阿里巴巴收報261.6元，升10.01%；美團收報209.8元，升5.01%。

中概股向上，刺激更多中概股回歸的憧憬，加上大市成交重上2000億元，港交所（0388）升3.52%，收報370.6元，再創上市新高。

手機設備股亦亮麗，多隻創52周高，包括小米（1810）、鴻騰（6088）、高偉電子（1415）、比亞迪電子（0285）。

小米收報16.84元，升4.6%，高見16.98元；舜宇（2382）收報147.4元，升2.36%；鴻騰（6088）收報3.71元，升6.92%；比亞迪電子（0285）收報22.2元，升5.97%。

本地再爆發第三波疫情，本地零售股向下，領展（0823）收報63.45元，跌2.61%；大家樂（0341）收報15元，跌4.58%；九龍倉置業（1997）收報33.4元，跌3.61%；叙福樓（1978）收報0.375元，跌2.6%；莎莎國際（0178）收報1.25元，跌3.1%。

不過，疫市受惠股香港電視（1137）收報5.52元，升7.81%；維他奶（0345）亦升0.16%，收報30.5元。

滬深兩市成交額連續第六日破萬億元，不過中資券商普遍向下，海通證券（6837）收報8.61元，跌2.38%；中信証券（6030）收報20.2元，跌2.65%；光大證券（6178）收報10.66元，跌3.09%；招商證券（6099）收報12.5元，跌1.73%。

昂納科技（0877）獲主席提出以私有化，作價較該股停牌前溢價約23.57%。收報6.26元，升19.01%。

中國飛鶴（6186）反擊沽空報告，一度抽高至18.2元，漲7.3%，創上市新高，惟之後回吐，收報16元，跌5.6%。

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