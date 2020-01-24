內地6月PPI優於預期，加上美國科技股上升，支持美股向上，恒指今早高開221點後，最多升245點，高見26374點，低位26101點，企於250天線(26072.97點)之上。恒指半日升123點或0.47%，報26252點，成交金額1111億元；國指升62點或0.59%，報10811點。

舜宇（2382）升4.44%，收報150.4元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌2.75%，收報51.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.12%，收報554.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；建行（0939）跌1.07%，收報6.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

中美角力，金融、科技成角力場，昨日受聯匯制度消息拖累的金融股，半日續向下，匯控（0005）跌0.27%，收報36.9元；恒生（0011）跌1.05%，收報131.4元；中銀香港（2388）跌1.86%，收報23.75元。

不過，中概股續破頂，以下多隻創上市新高，包括網易（9999）收報153.3元，升9.19%，創上市新高見154.8元；京東（9618）收報265.4元，升7.19%，創上市新高見268.6元；騰訊（0700）收報554.5元，升2.12%，創上市新高見555元；阿里巴巴（9988）收報258元，升8.49%，創上市新高見258.8元；美團（3690）收報205.8元，升3%，創上市新高見209.6元。

手機設備股受捧。大摩稱行業最差階段或已過，舜宇創52周高見151元；丘鈦（1478）收報12.5元，升9.08%；小米（1810）收報16.7元，升3.73%，創52周高，見16.86元；鴻騰（6088）收報3.79元，升9.22%，創52周高，見4元；高偉電子（1415）收報3.62元，升3.72%；創52周高，見3.77元；通達（0698）收報0.58元，升11.54%；瑞聲（2018）收報61.85元，升4.3%；比亞迪電子（0285）收報22.2元，升5.97%，創52周高，見22.35元；信利國際（0732）收報1.11元，升16.84%。

其他創上市新高的股份還包括新城悅（1755）收報23.4元，升1.3%，高見23.6元；碧桂園服務（6098）收報40.55元，無升跌，創上市新高見40.8元；永升生活服務（1995）收報13.82元，升5.02%，創上市新高見13.88元；心動公司（2400）收報36.1元，升7.28%，創上市新高見36.4元；FRIENDTIMES（6820）收報3.77元，升1.07%，創上市新高見4.08元；藥明康德（2359）收報109.3元，升3.5%，創上市新高見109.9元；微創醫療（0853）收報40元，升1.52%，創上市新高見40.35元；愛康醫療（1789）收報26.8元，跌0.74%，創上市新高見27.65元；金山軟件（3888）收報45.05元，升5.13%，創上市新高見45.7元；金蝶國際（0268）收報19.24元，升0.21%，創上市新高見19.88元。

昂納科技（0877）獲主席提出以私有化，作價較該股停牌前溢價約23.57%。半日收報6.25元，升18.82%。

中資券商上月數據造好，中資券商回吐，中信証券（6030）收報20.35元，跌1.93%；海通證券（6837）收報8.73元，跌1.02%；招商證券（6099）收報12.58元，跌1.1%。

中國飛鶴（6186）反擊沽空報告，一度抽高至18.2元，漲7.3%，創上市新高，惟之後回吐，半日收報16.86元，跌0.59%。

晶門科技（2878）發盈喜，預期中期業績將轉虧為盈，由去年蝕960萬美元，轉為賺400萬美元。最多曾升30%，高見0.315元，半日收報0.26元，升7.4%。

東風汽車（0489）公布，6月份集團合共生產汽車28.76萬輛，按年增加24.98%。半日報5.28元，升2.52%。

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