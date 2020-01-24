港股今早高開221點或0.85%，報26351點，成交金額49億元；國指今早高開72點或0.68%，報10820點。

中石油（0857）升3.56%，報2.91元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌0.47%，報52.4元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。友邦（1299）升2.54%，報78.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點。

迅銷（6288）今公布業績。開市報44.3元，無升跌。

股壇活躍人士莊友堅太太、維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員羅琪茵上周五（3日）於場外增持1.5億股思捷股份（0330），每股作價0.8029元，總作價涉資1.2億元，增持完成後，羅琪茵持股量由4.93%大增至12.89%，取代持股約11.22%的邢李㷧的三名女兒，成為公司單一大股東。思捷今早停牌。

昂納科技（0877）宣布，獲主席那慶林有份的Optical Beta提出以每股6.5元私有化，作價較該股停牌前溢價約23.57%。開市報6.29元，升19.58%。

中資券商上月數據造好，中信証券（6030）上月多賺近四成，招商証券（6099）亦多賺68.6%，海通証券（6837）則跌19.8%。中信証券開市報20.9元，升0.72%；招商證券開市報12.96元，升1.89%；海通證券開市報9元，升2.04%。

中美角力，金融、科技成角力場，昨日受聯匯制度消息拖累的匯控（0005）升1.08%，報37.4元，營運微信的騰訊（0700）開市報545元，升0.37%；阿里巴巴（9988）開市報254.8元，升7.15%；創上市新高，見254.8元；美團（3690）開市報204元，升2.1%；創上市新高，見204元；網易（9999）開市報141.9元，升1.07%；創上市新高，見141.9元；京東（9618）開市報252.6元，升2.02%；創上市新高，見252.6元；小米（1810）開市報16.4元，升1.86%；創52周高，見16.4元。

恒生銀行（0011）發出公告，表示副董事長兼行政總裁鄭慧敏近日因身體情况，現正接受治療中，有信心繼續履職。恒生升1.28%，報134.5元。

寶龍地產（1238）6月份合約銷售額為103.23億元，較2019年6月份的66.83億元按年升54.5%﹔首六個月合約銷售額為315.29億元，較2019年首六個月的292.03億元按年增8%。開市報元，無升跌%。

龍光地產（3380）公布，6月份的權益合約銷售81.95億元按年升11.04%。開市報5.15元，無升跌。

晶門科技（2878）發盈喜，預期中期業績將轉虧為盈，由去年蝕960萬美元，轉為賺400萬美元。開市報0.3元，升23.9%。

東風汽車（0489）公布，6月份集團合共生產汽車28.76萬輛，按年增加24.98%。開市報5.2元，升0.97%。

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