港股ADR升188點 留意金融、科技股、思捷
文章日期：2020年7月9日 08:48
美股向上，港股ADR升188點或0.72%，報26317點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.18%，折合報549.42元；匯控（0005）升0.92%，折合報37.34元；建行（0939）升0.21%，折合報6.58元。
今日焦點股份可留意：
迅銷（6288）今公布業績。
股壇活躍人士莊友堅太太、維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員羅琪茵上周五（3日）於場外增持1.5億股思捷股份，每股作價0.8029元，總作價涉資1.2億元，增持完成後，羅琪茵持股量由4.93%大增至12.89%，取代持股約11.22%的邢李㷧的三名女兒，成為公司單一大股東。
昂納科技（0877）宣布，獲主席那慶林有份的Optical Beta提出以每股6.5元私有化，作價較該股停牌前溢價約23.57%。
中資券商上月數據造好，中信証券（6030）上月多賺近四成，招商証券（6099）亦多賺68.6%，海通証券（6837）則跌19.8%。
中美角力，金融、科技成角力場，留意昨日受聯匯制度消息拖累的金融股，以及營運微信的騰訊（0700）。
恒生銀行（0011）發出公告，表示副董事長兼行政總裁鄭慧敏近日因身體情况，現正接受治療中，有信心繼續履職。
寶龍地產（1238）6月份合約銷售額為103.23億元，較2019年6月份的66.83億元按年升54.5%﹔首六個月合約銷售額為315.29億元，較2019年首六個月的292.03億元按年增8%。
龍光地產（3380）公布，6月份的權益合約銷售81.95億元按年升11.04%。
晶門科技（2878）發盈喜，預期中期業績將轉虧為盈，由去年蝕960萬美元，轉為賺400萬美元。
東風汽車（0489）公布，6月份集團合共生產汽車28.76萬輛，按年增加24.98%。
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