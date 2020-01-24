雖然全球疫情數字持續上升，加上美國國家安全顧問表示，總統特朗普密切關注TikTok、微信等中國應用程序，未來幾天和幾周內將有重大對華措施出台，不過，美股仍然向上，科技股推高大市，蘋果曾升最多2.36%，高見381.5美元(下同)，創上市及收市價計新高。道指高開59點，低位跌73點，最多升219點。

道瓊斯工業平均指數收漲177點，升幅0.69%，報26067點。標普500指數收漲24點，升幅0.79%，報3169點。納斯達克綜合指數收漲148點，或1.44%，報10492點，創收市計新高。

蘋果升2.33%，報381.37元，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而Walmart 跌1.98%，報124.44元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報381.37元，升2.32%，谷歌母公司Alphabet收市報1503.6元，升0.91%，亞馬遜收市報3081.11元，升2.69%，Facebook收市報243.58元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.68%，報366點。德國DAX指數收跌0.97%，報12494點；法國CAC 40指數跌1.25%，報4981點；英國富時100指數收跌0.55%，報6156點。