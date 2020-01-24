A股炒風一現，中證監立刻出手，嚴查場外配資。當局今晚發文，公布一份258家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單。

中證監指出，一些不法機構或個人創建場外配資網站、手機APP、微信公眾號等平台，宣稱提供最高十餘倍的炒股資金，以「您炒股、我出錢」、「槓桿炒股、盈利高」、「實盤交易、門檻低」、「資金安全、提現快」等為噱頭，誘導投資者參與場外配資活動。

當局提醒，根據證券法，證券融資融券業務屬於證券公司專營業務，未經證監會核准，任何單位和個人不得經營，相關機構或個人未取得相應證券業務經營資質從事場外配資活動的，構成非法證券業務活動，屬於違法行為，將被依法追究法律責任。而場外配資合同屬於無效合同，場外配資參與者將自行承擔相關風險和責任。

中證監又指，場外配資平台均不具備證券業務經營資質，有的涉嫌從事非法證券業務活動，有的採用「虛擬盤」等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。請廣大投資者提高風險防范意識，自覺遠離場外配資活動，以免遭受財產損失。如因參與場外配資被騙，請及時向當地公安機關報案。

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