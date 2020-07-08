中資券商上月數據造好 中信証券上月多賺近四成
文章日期：2020年7月8日 19:54
近月中港股市暢旺兼屢創新高，四間中資證券行6月數據出爐，中信証券（6030）6月份淨利潤按年升38.9%至9.47億元，營業收入亦按年升25.1%至25億元﹔海通証券（6837）的6月份淨利潤則按年跌19.8%至4.41億元，營業收入亦按年升31%至15.43億元。
東方証券（3958）方面，6月份淨利潤為1859.4萬元，按年升3.3%﹔營業收入為11.68億元，按年升107.4%﹔招商証券（6099）的6月份淨利潤為6.37億元，按年升68.6%，營業收入為13.24億元，按年升18.5%。
今日中資券商集體造好，光大證券（6178）收報11元，升11.9%； 中信証券收報20.75元，升7.62%；中金（3908）收報19.34元，升6.85%；國泰君安（2611）收報14.28元，升6.73%；廣發証券（1776）收報10.54元，升6.36%； 海通證券收報8.82元，升6.27%； 華泰證券（6886）收報16元，升5.82%；招商證券收報12.72元，升5.65%； 中國銀河（6881）收報5.87元，升4.82%。
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