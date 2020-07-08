左起：金發局拓新業務小組成員、的近律師行合伙人林俊明；金發局董事會成員、惠理集團總裁區景麟；金發局董事會成員、亞洲保險及安我保險行政總裁黃子遜；金發局拓新業務小組成員、羅兵咸金融服務部稅務合伙人何潤恒

金發局今日發布報告，針對本港如何發展家族辦公室（family office）行業提出建議。所謂家族辦公室，是為富豪及其家族專門設立的私人財富管理，截至去年7月，單一家族辦公室全球也僅有7300個。報告認為，香港一方面需釐清家族辦公室的發牌豁免資格，另一方面可為家族辦公室提供稅務豁免，增加競爭力。

報道指出，雖然香港對投資者免收資本增值稅，但家族為方便保護私隱，一般會開設投資公司，以公司身份進行投資，便要繳納利得稅。金發局建議，在符合一定條件下，容許此類家族辦公室的投資公司也享受與個人相同的稅務豁免。金發局亦建議，對部分單一家族辦公室（single family office），雖然未有證監會牌照，亦可考慮對其採取與基金投資相同的稅務豁免機制。

在家族辦公室發牌方面，證監會今年1月發通函指，除非符合「內部豁除情況」，否則只要從事受規管活動，便要領取牌照。金發局拓新業務小組成員、羅兵咸金融服務部稅務合伙人何潤恒表示，相關的責任仍未釐清，就如何才符合發牌豁免而言，也存在「灰色地帶」，呼籲證監會釐清相關制度。

被問及為家族辦公室減稅，是否幫助富豪階層避稅，減少政府庫房收入，何潤恒直言，超高淨值人群一向都會採用「tax-efficient」（稅務效率高）的方式進行投資，情況在全球都是如此。他認為，若香港不制定有效政策，將會錯失吸引此類人群的機會。

港區國安法實施後，離岸、走資成為坊間熱話，但金發局董事會成員、惠理集團總裁區景麟表示，相信立法後，香港可捕捉區內財富管理的機遇。金發局董事會成員、亞洲保險及安我保險行政總裁黃子遜則強調，大中華區的超高淨值人群，有23%均來自大灣區，對家族辦公室有龐大需求，若可吸引此批人群來到香港，將對本地金融行業大有幫助。

記者：馬迪帆