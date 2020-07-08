美國金融科技公司Broadridge報告指出，中國在採用網上銷售基金方面領先於亞太區其他國家，據其統計，已有逾五成內地投資者是以移動App認購基金。公司認為，受各類網上基金渠道增長的影響，估計至2024年，零售銀行佔基金銷售的市場份額將會下跌5個百分點至35%。

報告顯示，在亞太地區，潛在用戶基礎最大的線上基金銷售渠道仍是騰訊（0070）旗下平台，以及阿里巴巴（9988）有份持股的螞蟻金服。此外，證券公司支持的內地基金平台如好賣網、天天基金網亦具潛力繼續開拓市場。其中好賣網為好賣財富旗下公司，曾獲騰訊、聯想（0992）注資。天天基金網則為東方證券（3958）旗下公司。而區內較小型的線上競爭者，包括平保（2318）旗下的陸金所，以及獨立公司StashAway等。

報告指出，在香港，虛擬銀行的出現則為本地線上銷售基金途徑帶來希望。此外，亦有公司通過引入機器人顧問（robo-adviser）的方式，意圖革新基金銷售的方式。例如早前獲美國公司SoFi注資的8 securities（現為SoFi Hong Kong），引入名為「Chole」的「投資顧問」，幫助投資者投資ETF（交易所買賣基金）組合。

Broadridge亞洲董事總經理Joanne Hon早前接受本報訪問時表示，疫情影響下，基金銷售渠道加快電子化已經成為未來的趨勢，而資產管理行業自身亦將會更多地應用科技。她表示，在線上基金銷售中，中國依然較為領先。談及全年資金走向，她表示，相信今年中國復蘇前景較好，會是亞太區基金的「增長引擎」。被問及會否憂慮港區國安法影響本港資金，她則表示，公司仍在香港拓展業務，認為香港的未來機遇也在於內地資本市場。

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