恒指於250天線(26081點)反覆爭持，早市曾跌125點低見25849點，高位則升324點，收市升153點或0.59%，報26129點，成交金額1961億元，較上日減少18.24%，結束連續兩日成交逾2000億元之勢；國指升147點或1.39%，報10748點。

21隻藍籌向上，受惠於A股破頂，中人壽（2628）升6.99%，收報20.65元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）亦升2.29%，收報89.25元。

中概股持續受追捧，騰訊（0700）升5.23%，收報543元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻150點；同時亦創上市新高，見546.5元。

不過，中美角力下，美國尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是匯控（0005），匯控跌4.27%，收報37元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低101點。

多隻中概股、新經濟股、軟件股齊創上市新高。包括網易（9999）收報140.4元，升3.24%；創上市新高，見140.9元；金山軟件（3888）收報42.85元，升11.59%；創上市新高，見43.35元；金蝶國際（0268）收報19.2元，升6.9%；創上市新高，見19.2元；平安好醫生（1833）收報124元，升2.31%；創上市新高，見128.4元。

物管、醫藥、醫療器械向上，多隻創上市新高。包括新城悅（1755）收報23.1元，升7.44%，高見23.5元；碧桂園服務（6098）收報40.55元，升1.12%，高見40.7元；時代鄰里（9928）收報11.44元，升2.14%，高見11.72元；藥明康德（2359）收報105.6元，升5.07%；，高見106.5元；啟明醫療（2500）收報85.7元，升5.02%，高見87.9元；微創醫療（0853）收報39.4元，升14.2%，高見39.85元；恆大健康（0708）收報17.84元，升7.6%，高見18.12元；威高股份（1066）收報19.16元，升8.86%，高見19.6元。

中芯國際（0981）於內地科創板IPO獲566倍超額認購，收報39.9元，升9.17%。

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