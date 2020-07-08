嘉利國際（1050）主席助理兼財會部主管何偉汗指出，中美貿易摩擦及新冠肺炎疫情均對公司未有太大影響，訂單數目亦持續保持，因為在家工作的關係，伺服器的需求亦有所增加，但因今年不穩定，故會保持審慎樂觀，但仍相信銷售會有增長。

海外方面，集團未來計劃在墨西哥及泰國設廠，何偉汗指，墨西哥的廠房會以生產雲端的伺服器及外殼為主，因為新冠疫情的關係，目前仍在討論階段；而泰國的廠房則會以生產汽車模區為主。另外，集團計劃在東莞鳳崗鎮玉泉的一個空地再設廠，主要生產汽車模區及五金零件，預計在下年第一季至第二季期間落成，有望增加現時五金業務的80%以上。

房地產方面，何偉汗指出，業務已進入收成期，其中嘉輝豪庭第三期約200個單位只尚餘30多個單位未售；而嘉輝豪庭第四及第五期亦已開賣，銷售均價已達約3萬元人民幣，可見整體的需求沒有受新冠肺炎疫情影響；至於惠州嘉輝公館將在8月開盤。另外，何偉汗表示，集團計劃活化雁田工業用地，並會繼續集中舊改項目。

記者：黄逸沂

其他報道

恒指半日升87點 牛熊線得而復失 蒙牛升6.4% 本地收租股跌

羅奇：經濟最差或呈「L形」走勢 料美元大幅貶值35%

滬指低開高收 創板指穩守2600點 兩市半日成交額逾9100億元人幣

港元拆息個別發展 一個月HIBOR四連跌

金價曾創近9年高位 金礦股續升勢

中芯國際曾升近7% 據報科創板IPO超購566倍

殺人鯨資本：飛鶴誇大收入 估值應為5.67元

港鐵發盈警 跌幅曾擴大近4%

華為英國董事長稱倘被禁5G建設 將損中英關係

愛立信稱無向熊貓電子採購產品

華為：若巴西屈服於美國壓力而打壓華為 或拖延當地5G電訊網絡建設