港股今早向上遇到阻力，恒指高開後最多升324點、高見26299點回軟，早市曾經倒跌，跌至25849點有支持，半日收報26063點，升87點或0.34%。國指升1.15%，恒生綜合中型股指數升1.47%，小型股指數升1.95%，小型股表現強勁。大市成交保持活躍，半日達995億元。

科網股強勢，騰訊（0700）、美團（3690）升4、5%。平安好醫生（1833）升2%，創新高。中芯（0981）、小米（1810）升逾6%。內險、中資券商股做好，中壽（2628）、中信証券（6030）升逾3%。醫療股向好，微創（0853）升逾一成。內房偏軟，恒大（3333）除淨後跌幅較大，跌近3%。汽車有回吐。本地地產、銀行、濠賭股等有沽壓。

個別消費股向好，安踏（2020）升逾2%，蒙牛（2319）、頤海（1579）、中糧肉食（1610）升5、6%創新高。不過，萬洲（0288）、海底撈（6862）、康師傅（0322）逆市跌逾1%。

恒安（1044）4月升至70元高位後回落，經過兩個月調整後，近日轉強，有扭轉調整跡象，可以留意。疫情令各行各業受到挑戰，但在日用品市場，大型企業在營運、供應鏈、財政上都具優勢，可以逆市爭取更多市場份額，恒安業務前景可以看高一線。股價方面，恒安日前升穿下降軌及50天線63.5元，短線料上試67.5元甚至70元，倘再次低收50天線以下先行止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員