恒指連日破頂後，今早抖氣，未有再破頂，高開102點後，最多升324點見26299點，一度重返250天線(26081.02點)，但未幾即倒跌最多125點，半日升87點或0.34%，報26063點，成交金額994億元；國指升121點或1.15%，報10722點。

上升藍籌17隻，蒙牛（2319）升6.48%，收報34.5元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.78%，收報535.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻108點。

疫情第三波爆發，九龍倉置業（1997）再跌3.36%，收報34.5元，是跌幅最大的藍籌。其他收租股個別發展，太古地產（1972）收報19.12元，升0.42%；希慎（0014）收報24.2元，跌1.83%；領展（0823）收報64.75元，跌1.45%。

彭博報道，美國政府的首要任務一直是尋找方法懲罰總部設在香港的銀行，特別是匯控（0005），匯控跌2.72%，收報37.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低64點。其他港銀方面，恒生（0011）跌1.34%，收報132.2元；中銀香港（2388）跌2.04%，收報24.05元。

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊中國飛鶴（6186），飛鶴半日跌1.26%，報15.62元。

MBV（1957）上市，定價0.8元，半日收報0.4元，跌50%。海普瑞（9989）上市，定價18.4元，半日收報18.02元，跌2.06%。

港鐵（0066）發盈警，預計截至今年6月底止，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元（為介乎2億元至7億元的估計虧損之間的中位數)，去年同期集團股東應佔淨利潤為55億元。港鐵跌2.49%，報41.1元。

比亞迪（1211）公布，6月份汽車銷量為3.37萬架，按年跌17.85%，跌幅較5月份擴大。收報74元，升3.86%。

美團（3690）發布公告稱，將成立「優選事業部」，進行社區團購，以探索社區生鮮零售業態，及滿足差異化消費需求。美團（3690）收報193.4元，升4.54%；創上市新高，見194.8元。

中美角力升級，憧憬中概股回歸，刺激中概股向上，網易（9999）、騰訊（0700）、美團創上市新高，網易收報138.5元，升1.84%；騰訊（0700）收報535.5元，升3.78%；美團升4.5%。小米（1810）亦創52周高，見15.76元，收報15.7元，升6.22%。另外，京東（9618）收報241.8元，跌0.08%；阿里巴巴（9988）收報236.4元，升1.72%；港交所（0388）升2.01%，收報354.8元。

中芯國際（0981）於內地科創板IPO獲566倍超額認購，半日收報39.35元，升7.66%；其他晶片股亦向上，太睿國際控股（1010）收報0.315元，升6.78%；華虹半導體（1347）收報29.6元，升3.68%；ASM PACIFIC（0522）收報88.5元，升1.67%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.236元，升1.29%。

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