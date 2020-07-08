新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，各國復蘇步伐仍然緩慢。耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，雖然各國政府正陸續放寬抗疫限制措施，但社會仍然憂慮疫情將再度爆發，以中國為例，相對於重啟生產，刺激消費反而更困難，令復蘇更為緩慢，預計需待至疫苗面世，消費意欲才得以全面恢復。

他估計，隨着經濟活動陸續恢復，料今年第三季經濟將有所改善，但認為若疫情再度復發，最差情況是經濟將會急劇衰退且呈「L形」走勢，就如日本「失落的十年般」，根本無法恢復；若疫情僅僅是需要較長時間受控，則料經濟在復蘇前將處於較低迷狀況，但會呈「U形」反彈。

提到中美關係破裂，他估計未來中美兩大經濟體將無可避免地邁向經濟脫鈎，但認為中國仍是美國最大的出口國，料這將令美國本地的儲蓄缺口擴大，同時美政府財政赤字急漲及經常收支逆差擴大，料情況在今年底至2021年將更明顯，並會導致美元在未來急劇貶值。他預計，美元將在2020年至2021年大幅貶值35%，有可能對金融巿場造成嚴重不穩。

被問及如何看香港未來的發展，他僅認為「過去一年香港街頭出現的動盪根本無法持續」，但指港府無法控制社會的遊行示威局面，因此才會出現現有的新法律框架，但目前未知是否奏效，他又認為香港作為主要的國際金融中心，企業未必會完全受到不利影響。

記者：溫藹紅

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