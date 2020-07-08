沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告，狙擊中國飛鶴（6186），認為飛鶴誇大收入，低估數十億美元的運營成本，例如廣告和人工費用，認為計及相關數字後，飛鶴股價估值應為5.67元，較昨日收市價15.82元，低約64.1%。殺人鯨資本亦指，已沽空飛鶴。

報告指，飛鶴透過未有披露的關連交易推高收入，而從Nielsen報告及商務部的權威資料顯示，飛鶴的實際收入遠低於公司所指，殺人鯨資本認為，飛鶴2018-19年實際收入應讓只有公司報告的49%。

報告指，飛鶴實際聘用的員工數字遠較公報的低，又認為，公司發展跑贏同業，但報告的員工平均收入卻低於市場水平43%，質疑數據，並認為較大可能是飛鶴隱藏並低估人工開支。

廣告開支方面，飛鶴報告2019年上半年減少11%，而殺人鯨資本指，從獨立證據顯示，飛鶴實際開支勁升，單是第一季於中央電視台的廣告開支已按年升309%，全年勁升517%。殺人鯨資本推測，實際開支較報告多7.65億元人民幣。

飛鶴現報15.2元，跌3.9%。

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