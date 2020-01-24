港股今早高開102點或0.4%，報26078點，成交金額61億元；國指今早高開84點或0.8%，報10684點。

蒙牛（2319）升2.78%，報33.3元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.01%，報16.6元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升1.43%，報88.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；匯控（0005）跌0.39%，報38.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

MBV（1957）上市，定價0.8元，開市報0.435元，跌45.6%。海普瑞（9989）上市，定價18.4元，開市報18.46元，升0.3%。

港鐵（0066）發盈警，預計截至今年6月底止，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元（為介乎2億元至7億元的估計虧損之間的中位數)，去年同期集團股東應佔淨利潤為55億元。港鐵跌0.36%，報42元。

比亞迪（1211）公布，6月份汽車銷量為3.37萬架，按年跌17.85%，跌幅較5月份擴大。開市報71元，跌0.35%。

和電香港（0215）推出5G直播方案，月費為988元起，包括100GB 5G本地數據，足夠用作30小時網上直播。開市報1.25元，無升跌。

美團（3690）發布公告稱，將成立「優選事業部」，進行社區團購，以探索社區生鮮零售業態，及滿足差異化消費需求。開市報183元，跌1.08%。

雅居樂（3383）公布，六月份的合約銷售額為148.9億元，較去年同期124.1億元按年升20%﹔首六個月合約銷售額551億元，較去年同期的582億元按年跌5.3%。開市報10.1元，無升跌。

中海外（0688）公布，六月份合約銷售額為575.61億元人民幣，按年升32.3%，首六個月的合約銷售額為1720.13億元人民幣，按年增4.2%。開市報26元，無升跌。

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