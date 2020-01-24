港股ADR跌71點 MBV、海普瑞上市 港鐵發盈警
文章日期：2020年7月8日 09:01
美股向下，港股ADR跌71點或0.27%，報25904點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.12%，折合報515.39元；匯控（0005）跌1.34%，折合報38.13元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.53元。
美股期貨升幅0.16%至0.27%，日股跌0.2%，韓股跌0.23%，澳股跌0.38%。
今日焦點股份可留意：
MBV（1957）上市，定價0.8元。海普瑞（9989）上市，定價18.4元。
港鐵（0066）發盈警，預計截至今年6月底止，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元（為介乎2億元至7億元的估計虧損之間的中位數)，去年同期集團股東應佔淨利潤為55億元。
比亞迪（1211）公布，6月份汽車銷量為3.37萬架，按年跌17.85%，跌幅較5月份擴大。
和電香港（0215）推出5G直播方案，月費為988元起，包括100GB 5G本地數據，足夠用作30小時網上直播。
美團（3690）發布公告稱，將成立「優選事業部」，進行社區團購，以探索社區生鮮零售業態，及滿足差異化消費需求。
雅居樂（3383）公布，6月份合約銷售額為148.9億元，較去年同期124.1億元按年升20%﹔首六個月合約銷售額551億元，較去年同期的582億元按年跌5.3%。
中海外（0688）公布，6月份合約銷售額為575.61億元人民幣，按年升32.3%，首六個月的合約銷售額為1720.13億元人民幣，按年增4.2%。
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